Страны ЕС существенно увеличили закупку удобрений у России

Несмотря на санкции и войну в Украине ЕС в минувшем марте существенно увеличил закупки российских удобрений. Об этом говорят свежиео данным Евростата.

Информируется, ЕС ввез из России удобрений на 50,7 миллиона евро против 30,5 миллиона в феврале.

Добавляется, что больше всего средств пришлось на закупки калийных удобрений из России (30,2 миллиона евро против 20,9 миллиона в феврале).

Отмечается, что импорт данного вида удобрений достиг максимальной суммы с января 2022-го года.

При этом ЕС нарастил закупки азотных удобрений из России в 2,6 раза в месячном выражении до 10,5 миллионов евро.

В то же время, импорт смешанных удобрений снизился на 7% до 9,9 миллионов евро.

