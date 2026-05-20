Как связаться с оператором Новой почты: актуальные способы связи и инструкция

20.05.26 17:21
«Новая почта» остается крупнейшей службой доставки в Украине, поэтому ежедневно тысячи клиентов обращаются в поддержку по вопросам посылок, задержек, возвратов и работы отделений.

Наиболее частый запрос пользователей — как быстро связаться с оператором Новой почты без длительного ожидания и автоматических меню.

Компания предлагает сразу несколько каналов связи: телефон, мобильное приложение, чат, сайт и социальные сети.

Как позвонить оператору Новой почты

Основной способ связи — горячая линия компании.

Для клиентов доступны следующие номера:

  • 0 800 500 609 — бесплатная горячая линия по Украине;
  • короткий номер 609 — для звонков с мобильного.

Поддержка обычно помогает по вопросам:

  • поиска посылок;
  • изменения данных доставки;
  • жалоб;
  • оформления претензий;
  • проблем с оплатой;
  • возврата отправлений.

В часы пик ожидание ответа оператора может занимать больше времени.

Как быстрее выйти на живого оператора

Многие пользователи сталкиваются с автоматическим голосовым меню.

Чтобы быстрее связаться с человеком, клиенты обычно используют несколько способов:

  • дождаться окончания автоответчика;
  • выбрать пункт «соединение с оператором»;
  • не прерывать звонок слишком рано;
  • звонить в непиковое время.

Наиболее загруженные часы — утро, вечер и периоды массовых отправок перед праздниками.

Как написать в чат Новой почты

Компания активно развивает цифровую поддержку.

Связаться с оператором можно через:

  • официальный сайт;
  • мобильное приложение;
  • онлайн-чат;
  • чат-боты.

Для многих клиентов чат оказывается быстрее телефонной линии.

Особенно это удобно для:

  • отслеживания посылок;
  • изменения адреса доставки;
  • получения номера ТТН;
  • оформления переадресации.

Как связаться через мобильное приложение

Приложение Новой почты позволяет не только отслеживать отправления, но и обращаться в поддержку.

В приложении доступны:

  • чат с оператором;
  • история отправлений;
  • уведомления о доставке;
  • оформление претензий;
  • управление посылками.

Во многих случаях вопрос можно решить без звонка в колл-центр.

Какие вопросы решает оператор Новой почты

Служба поддержки помогает в большинстве клиентских ситуаций.

ПроблемаМожно решить через оператора
Посылка задерживаетсяДа
Изменение получателяДа
ПереадресацияДа
Утеря отправленияДа
Жалоба на отделениеДа
Возврат денегДа

Можно ли связаться через соцсети

Новая почта также отвечает пользователям через официальные страницы в соцсетях.

Чаще всего клиенты пишут:

  • в Facebook;
  • в Instagram;
  • в Telegram.

Однако для решения вопросов с персональными данными оператор обычно переводит клиента в официальный чат или колл-центр.

Когда лучше звонить в поддержку

По отзывам пользователей, быстрее всего оператор отвечает:

  • утром после открытия линии;
  • в середине рабочего дня;
  • в будние дни.

Перед праздниками и в выходные нагрузка на поддержку существенно возрастает.

Что подготовить перед звонком

Чтобы ускорить решение вопроса, рекомендуется заранее подготовить:

  • номер ТТН;
  • номер телефона отправителя или получателя;
  • дату отправки;
  • описание проблемы.

Это позволит оператору быстрее найти информацию в системе.

Почему иногда сложно дозвониться

Основные причины перегрузки линии:

  • сезонные пики отправок;
  • массовые акции интернет-магазинов;
  • праздничные периоды;
  • технические сбои.

В таких случаях компания рекомендует использовать чат или мобильное приложение..

Вывод

Связаться с оператором Новой почты можно несколькими способами: через горячую линию, чат, мобильное приложение или социальные сети. Самым универсальным вариантом остается телефонная поддержка, однако цифровые каналы становятся все популярнее благодаря скорости и удобству.

Для быстрого решения вопроса специалисты советуют заранее подготовить номер ТТН и детали отправления. В периоды высокой нагрузки альтернативой звонку может стать онлайн-чат или приложение компании.

