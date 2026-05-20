Как связаться с оператором Новой почты: актуальные способы связи и инструкция

«Новая почта» остается крупнейшей службой доставки в Украине, поэтому ежедневно тысячи клиентов обращаются в поддержку по вопросам посылок, задержек, возвратов и работы отделений.
Наиболее частый запрос пользователей — как быстро связаться с оператором Новой почты без длительного ожидания и автоматических меню.
Компания предлагает сразу несколько каналов связи: телефон, мобильное приложение, чат, сайт и социальные сети.
Как позвонить оператору Новой почты
Основной способ связи — горячая линия компании.
Для клиентов доступны следующие номера:
- 0 800 500 609 — бесплатная горячая линия по Украине;
- короткий номер 609 — для звонков с мобильного.
Поддержка обычно помогает по вопросам:
- поиска посылок;
- изменения данных доставки;
- жалоб;
- оформления претензий;
- проблем с оплатой;
- возврата отправлений.
В часы пик ожидание ответа оператора может занимать больше времени.
Как быстрее выйти на живого оператора
Многие пользователи сталкиваются с автоматическим голосовым меню.
Чтобы быстрее связаться с человеком, клиенты обычно используют несколько способов:
- дождаться окончания автоответчика;
- выбрать пункт «соединение с оператором»;
- не прерывать звонок слишком рано;
- звонить в непиковое время.
Наиболее загруженные часы — утро, вечер и периоды массовых отправок перед праздниками.
Как написать в чат Новой почты
Компания активно развивает цифровую поддержку.
Связаться с оператором можно через:
- официальный сайт;
- мобильное приложение;
- онлайн-чат;
- чат-боты.
Для многих клиентов чат оказывается быстрее телефонной линии.
Особенно это удобно для:
- отслеживания посылок;
- изменения адреса доставки;
- получения номера ТТН;
- оформления переадресации.
Как связаться через мобильное приложение
Приложение Новой почты позволяет не только отслеживать отправления, но и обращаться в поддержку.
В приложении доступны:
- чат с оператором;
- история отправлений;
- уведомления о доставке;
- оформление претензий;
- управление посылками.
Во многих случаях вопрос можно решить без звонка в колл-центр.
Какие вопросы решает оператор Новой почты
Служба поддержки помогает в большинстве клиентских ситуаций.
|Проблема
|Можно решить через оператора
|Посылка задерживается
|Да
|Изменение получателя
|Да
|Переадресация
|Да
|Утеря отправления
|Да
|Жалоба на отделение
|Да
|Возврат денег
|Да
Можно ли связаться через соцсети
Новая почта также отвечает пользователям через официальные страницы в соцсетях.
Чаще всего клиенты пишут:
- в Facebook;
- в Instagram;
- в Telegram.
Однако для решения вопросов с персональными данными оператор обычно переводит клиента в официальный чат или колл-центр.
Когда лучше звонить в поддержку
По отзывам пользователей, быстрее всего оператор отвечает:
- утром после открытия линии;
- в середине рабочего дня;
- в будние дни.
Перед праздниками и в выходные нагрузка на поддержку существенно возрастает.
Что подготовить перед звонком
Чтобы ускорить решение вопроса, рекомендуется заранее подготовить:
- номер ТТН;
- номер телефона отправителя или получателя;
- дату отправки;
- описание проблемы.
Это позволит оператору быстрее найти информацию в системе.
Почему иногда сложно дозвониться
Основные причины перегрузки линии:
- сезонные пики отправок;
- массовые акции интернет-магазинов;
- праздничные периоды;
- технические сбои.
В таких случаях компания рекомендует использовать чат или мобильное приложение..
Вывод
Связаться с оператором Новой почты можно несколькими способами: через горячую линию, чат, мобильное приложение или социальные сети. Самым универсальным вариантом остается телефонная поддержка, однако цифровые каналы становятся все популярнее благодаря скорости и удобству.
Для быстрого решения вопроса специалисты советуют заранее подготовить номер ТТН и детали отправления. В периоды высокой нагрузки альтернативой звонку может стать онлайн-чат или приложение компании.