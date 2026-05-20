Пекин отреагировал на статью о подготовке российских военных в Китае

Китай опроверг информацию о тайной подготовке российских военных на своей территории и называет это попыткой переложить вину за войну в Украине. Об этом представитель МИД КНР заявил в ответ на запрос «Укринформа».

Во внешнеполитическом ведомстве Китая заявили, что в вопросе так называемого «украинского кризиса» страна последовательно придерживается «объективной и беспристрастной позиции», а также прилагает усилия для содействия мирным переговорам.

По словам представителя китайского МИД, такая позиция Пекина является последовательной, четкой и имеет признание и поддержку среди международного сообщества.

«Стороны конфликта не должны намеренно разжигать конфронтацию или перекладывать вину на других», — отметили в китайском министерстве.

Напомним, Reuters сообщило, что Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своих военных объектах в Пекине и Нанкине около 200 российских военнослужащих.