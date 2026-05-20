Си Цзиньпин сделал важное заявление на встрече с Путиным

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал Китай и Россию сделать систему глобального управления «более справедливой и разумной». Об этом политик сказал на встрече с правителем России Владимиром Путиным в Пекине, сообщает China Daily в среду, 20 мая.

«Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли такого успеха именно потому, что обе стороны настойчиво углубляют политическое взаимное доверие и стратегическую координацию, а также расширяют сотрудничество, направленное на достижение новых высот», — сказал Си.

По его словам, Китай и Россия «решительно защищают международную справедливость» в современной нестабильной и турбулентной международной ситуации.

«Как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупные страны, Китай и Россия должны иметь стратегическую и долгосрочную перспективу, стимулировать развитие и возрождение своих стран путем всесторонней стратегической координации еще более высокого качества и работать над тем, чтобы сделать систему глобального управления более справедливой и разумной», — подчеркнул Си.

Напомним, Путин находится с официальным визитом в Китае. Во время встречи с Си Цзиньпином глава Кремля должен обсудить расширение взаимодействия РФ и Китая, включая строительство газопровода Сила Сибири-2.