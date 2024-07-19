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Новости > Ирине Фарион выстрелили в голову, она может умереть в любой момент

Ирине Фарион выстрелили в голову, она может умереть в любой момент

Александр Панько
19.07.24 21:49
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Ирине Фарион выстрелили в голову, она может умереть в любой момент
Экс-народному депутату Ирине Фарион выстрелили в висок. Это произошло во Львове на улице Масарика.
 
Фарион доставлена в больницу с проникающим огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии, сообщает Офис генпрокурора.
 
ОГП начал досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство Ирины Фарион.
 
По предварительной информации, 19 июля около 19:30 неизвестный мужчина лет 20-25 выстрелил в Фарион, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители принимают меры по установлению личности нападающего.
 
На месте происшествия находится руководство областной прокуратуры и Нацпола. Во Львове объявлен план «Перехват».

Тэги: покушение, Ирина Фарион

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