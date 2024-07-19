Ирине Фарион выстрелили в голову, она может умереть в любой момент

Экс-народному депутату Ирине Фарион выстрелили в висок. Это произошло во Львове на улице Масарика.

Фарион доставлена в больницу с проникающим огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии, сообщает Офис генпрокурора.

ОГП начал досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство Ирины Фарион.

По предварительной информации, 19 июля около 19:30 неизвестный мужчина лет 20-25 выстрелил в Фарион, после чего скрылся с места происшествия. Правоохранители принимают меры по установлению личности нападающего.