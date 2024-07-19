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Новости > Судья Леонид Свида сотрудничает с ОПГ Андрея Жданова и Игоря Курилко, - СМИ

Судья Леонид Свида сотрудничает с ОПГ Андрея Жданова и Игоря Курилко, - СМИ

Автор: «Фраза»
19.07.24 19:30
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Судья Леонид Свида сотрудничает с ОПГ Андрея Жданова и Игоря Курилко, - СМИ

Для судьи Леонида Ивановича Свида, судя по всему, наступает «звездный час». Дело в том, что по информации Проблематик, Леонид Свида подписался под ОПГ Андрея Жданова и Игоря Курилко — известных одесских мошенников и аферистов.

Далее издание пишет следующее: «Леенид Свида — мажор со всеми вытекающими. Папа, генерал армии, Иван Свида, купил сыну должность судьи в Одесском окружном административном суде. Свида-старший взлетел по карьерной лестнице при Ющенко и был человеком семьи Балог из Закарпатья. Янукович в 2010 году попросил освободить должность. Однако своего сына он все же успел засунуть в суд. В чем проблема со Свидой-младшим? Эту проблему можно описать пословицей — с кем поведешься, от того и наберешься. Одесские мошенники Андрей Жданов и Игорь Курилко поставили на поток рейдерские захваты и покупку нужных судейских решений. В интернете активно расписывают мошеннические похождения и подставы «парочки», поэтому они давно не ведут дела от себя и стараются не светиться лично. Такие, как Леонид Свида, Андрей Исмагилов, Андрей Вазиян, Андрей Савельев — исполнители мошеннических схем Жданова-Курилко.

Леонид Свида в декларации указывает, что его жена, Мария Свида, владеет 50% в юридической компании ООО «ВИ ЛЕКС ГРУП». Вторая часть — 50% — принадлежит жене Игоря Курилко — Кристине Курилко. А вот директором числится уже человек Андрея Жданова — Андрей Возиян. Вы, может быть, скажите, «ну и что тут такого»? У каждого судьи есть «дружеские» адвокатские конторы. Но в случае Свиды, он связался с откровенными мошенниками со шлейфом афер от Поселка Котовского до Измаила.

Леонид Иванович Свида, например, точно бы сам не додумался поставить офис юридической конторы в 15 метрах от входа в Административный суд на Фонтанской дороге, 14. Черные-красные тона, евроремонт, название фирмы ВИ ЛЕКС ГРУП на фасаде дома — все указывает посетителям и самим судьям, что эта юридическая фирма у ворот суда появилась не случайно. Хотя тут еще можно поспорить, кто заложил мину с офисом, у кого с адекватностью нелады. К примеру, семья судьи Свиды в 2022 году приобретает два новых Мерседеса. Мария в соцсетях рисуется на Мерседесе-купе S-class, а сам судья декларирует покупку Мерседеса GL-450. Можно предположить, что жена-бизнесмен — заработала на Мерс. Однако, если сделать анализ, чем она занималась, то можно заметить, что магазин одежды на Говорова был закрыт как раз в упомянутом 2022 года и, вероятно, был «дотационной игрушкой». В 2023 году Леонид Свида становится зампредом нового главы суда Анатолия Радчука. Предыдущий председатель, Олег Глуханчук, явно не по своей воле ушел из суда. Нет сомнений в том, что любитель «лакшари жизни» Леонид Свида и его компаньоны тоже приложили к этому руку.

Был создан целый теневой офис решения проблем в админсуде. Если вдруг офис попадает на несговорчивого судью, на которого не может повлиять Свида, то иск подается заново. Печатный станок запущен. Параллельно нарабатываются благодарности от нужных политиков, как это было с Сергеем Гриневецким, которому Леонид Иванович скостил барьер с люстрацией перед назначением на должность главы ОВА. Офис набирает адвокатов с периферии и других городов, чтобы не задавали ненужных вопросов, когда их будут толкать на криминал с подложными документами. С ними можно даже не рассчитываться, а просто взять новых. Должность зампреда суда, новый статусный Мерседес — с таким багажом можно кататься и по другим судам и судьям. ВИ ЛЕКС ГРУП берется за самую грязную работу, ведь учредители не чувствуют земли под ногами.

Юридическая фирма Леонида Свиды, например, не против помыть деньги на тендерах с госструктурами. В открытых данных можно увидеть, что, к примеру, от санатория Чкалова на Французском бульваре зашли 600 тыс грн на счета юрфирмы. К гадалке не ходи, что это обычный распил денег. Таким образом директор санатория, Елена Теряева, обворовывает Минздрав. Адвокаты ВиЛекса защищают также скандально известную блогершу Ирину Гриб. В Ильичевском горсуде, кто только с ней не судится. Поэтому, если вы читаете от Ирочки гадости на Наталью Богацкую, Сергея Чванкина или Александра Джамбурию, можете не сомневаться, что тексты ей готовит Игорь Курилко по согласованию с Леонидом Свидой. Отдельное спасибо пусть скажет Олег Глуханчук, который не слезал с желтых страниц интернета и тг-каналов".

Тэги: Андрей Жданов, Игорь Курилко, Олег Глуханчук, Леонид Свида, Леонид Иванович Свида

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