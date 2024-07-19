Трамп пожалел украинцев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вспомнил об Украине. Он сделал громкое заявление на съезде в Милуоки.

Политик сказал: «Я закончу каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну с участием России и Украины, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом».

Экс-глава государства добавил: «Посмотрите на то, что происходит в Украине. Города попросту бомбят. Как люди могут жить в условиях, когда здания, массивные здания, попросту разрушаются до основания?».

Ранее Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа.