Трамп пообещал помириться с Ким Чен Ыном

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал громкое заявление. Прозвучало оно на съезде в Милуоки.

Политик пообещал помириться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Бывший глава государства сказал: «Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны КНДР».

Он добавил: «Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что Ким Чен Ын тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне».

Ранее Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа.