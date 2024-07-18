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Новости > В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков

В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков

Александр Панько
18.07.24 12:49
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В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков

Совсем скоро погода в Украине круто изменится. Синоптики говорят, что придет долгожданное похолодание.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в пятницу, 19 июля, в Карпатах пройдет кратковременный дождь с грозой. Днем осадки местами ожидаются юго-востоке Украины, в остальных регионах будет сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В западных, северных и Винницких областях ночью плюс 16-21, днем 25-30 тепла, в Карпатах плюс 18-23. На остальной территории нашей страны ночью 20-25 тепла, днем плюс 29-34, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму прогреется до 35-38 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью около плюс 20, днем 27-29 тепла.

В субботу, 20 июля, ночью ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В западных и северных областях ночью плюс 14-19, днем 24-29 тепла. В центральных областях ночью плюс 17-22, днем 27-32 тепла. На остальной территории Украины ночью плюс 20-25, днем 29-34 тепла, местами жара плюс 35-37.

В украинской столице завтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 27-29 тепла.

Ранее в Киеве из-за жары выросла загрязненность воздуха.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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