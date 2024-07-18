Ситуация со светом в Украине 18 июля - хуже некуда

Ситуация со светом на сегодня, 18 июля, в ряде регионов ухудшилась из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах, сообщает «Укрэнерго».

Фактически весь день, с 08:00 до 22:00, будут отключать сразу по четыре очереди (серые и светло-серые зоны) в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.

В других областях ограничения действуют по анонсированному вчера расписанию: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, в другие часы – три очереди.