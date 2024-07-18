Военный сбор в Украине увеличат с 1,5% до 5%?

Кабмин планирует увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, сообщил нардеп Железняк.

Он дает понять, что возможны и другие налоговые изменения, за счет которых планируют увеличить расходы на оборону.

Впрочем, позже Железняк удалил свой пост.

Напомним, что бюджету Украины в этом году будет не хватать 400-500 млрд грн.

Сообщалось также, что Кабмин должен был уже в внести законопроект о повышении налогов для покрытия бюджетного дефицита. Но этого пока так и не произошло.