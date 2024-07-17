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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 562 510 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 562 510 солдат

Александр Панько
17.07.24 07:54
174
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 562 510 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 17 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 562 510 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 238 танков, 15 871 боевая бронированная машина, 15 411 артиллерийских систем, 1 120 РСЗО, 893 средства ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 12 224 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 398 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 741 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 586 единиц специальной техники.

Ранее Пентагон подтвердил, что США не будут воевать с Россией.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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