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Новости > Раскрыты механизмы паранойи

Раскрыты механизмы паранойи

Александр Панько
19.07.24 13:17
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Раскрыты механизмы паранойи

Эксперты из Медицинской школы Йельского университета в США поведали о том, как возникает паранойя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые раскрыли мозговые механизмы ее появления.

Произошло это во время лабораторных опытов на обезьянах.

Поясняется, что паранойя представляет собой психическое состояние, характеризующееся сильной и иррациональной подозрительностью или недоверием к посторонним, часто включающее убеждения, что окружающие намерены навредить или обмануть пациента.

Указывается, что оно способно проявляться в виде мании преследования или убежденностью, что против человека готовят заговор.

Ранее уже было известно, что паранойя связана с нарушением способности формировать и корректировать убеждения относительно действий и их последствий.

В эксперименте участвовали двадцать самцов макак-резусов, а также 1 225 людей, страдающих от различных проявлений параноидального поведения.

Животных поделили на группы с повреждениями в одном из двух отделов мозга: магноцеллюлярном медиодорсальном таламусе (MDmc) или в орбитофронтальной коре (OFC), и контрольная группа без поражений.

Сообщается, что поражения создавались хирургическим путем, а последующее поведение обезьян сравнивалось с поведением контрольной группы.

Говорится, что и обезьяны, и добровольцы выполнили вероятностную задачу по обратному обучению, которая требовала от них выбора между тремя вариантами с меняющимися шансами на получение приза.

Добавляется, что животные выполняли задачу на сенсорном мониторе с пищевыми гранулами в качестве награды.

В то же время, в человеческой версии участники получали очки вместо еды.

Исследователи рассказали, что тест включал начальную фазу, где один вариант имел самую высокую вероятность вознаграждения, за которой следовала фаза обратного обучения, где вероятности вознаграждения менялись, требуя от участников соответствующей корректировки своего выбора.

В итоге были обнаружены значительные различия в поведении и обновлении убеждений между группами с повреждениями и контрольной группой обезьян.

Так, обезьяны с повреждениями в MDmc демонстрировали на повышенную чувствительность к изменениям в условиях вознаграждения.

Данная модель предполагает, что поражения MDmc приводят к преувеличенной реакции на воспринимаемые изменения в окружающей среде, аналогично поведению, наблюдаемому у параноидальных личностей.

При этом обезьяны с повреждениями OFC продемонстрировали неспособность адаптироваться к изменениям в условиях вознаграждения, что приводит к более настойчивому и менее гибкому принятию решений.

Специалисты поведали, что вычислительные модели подтвердили эти наблюдения, показав отчетливое влияние повреждений на параметры обновления убеждений.

Резюмируется, что это открытие должно открыть новые способы по снижению паранойи у людей.

Ранее американский психолог раскрыла секрет мужской депрессии.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, паранойя

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