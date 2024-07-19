Ученые создали уникальную смазку

Международная группа экспертов из Ганы и США создала уникальную углеродную смазку. Дело в том, что она практически полностью устраняет трение на металлических поверхностях.

Ученые говорят, что сумели добиться суперсмазочных свойств в макромасштабе.

До этого полагалось, что отсутствие трения можно поддерживать только для наноразмерных объектов.

Специалисты уже испытали данную разработку на основе углеродных нанокристаллов на металлических деталях с графеновым покрытием.

Уточняется, что нанокристаллы были получены из биоотходов с помощью высокотемпературной обработки.

Проведенные опыты выявили, при давлении углеродный материал деформировался и сплющивался, образуя пленочный слой, который обеспечивал сверхскользящий коэффициент трения примерно 0,003.

Информируется, что макромасштабная суперсмазочная способность поддерживалась в течение нескольких циклов.

Исследователи уверяют, что их открытие позволит радикально снизить износ механизмов и повысить эффективность работы машин и оборудования.

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