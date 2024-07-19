Ученые объяснили, почему на Земле выросла продолжительность дне

Международная группа экспертов заявила о том, что продолжительность дня на Земле выросла. Стало известно, что случилось.

Ученые говорят о том, что изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости нашей планеты, привело к увеличению продолжительности дня.

В отчете сказано: «Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря. Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня с 1900-го года».

Также информируется, что на данный исторический момент день на Земле длится около 86,4 тысячи секунд.

Указывается, что продолжительность дня несколько выросла из-за гравитационного притяжения Луны, которое постепенно замедлило вращение Земли.

Сообщается, что в среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие.

Ожидается, что оно сохранится на таком уровне в течение нескольких десятилетий, но при увеличении выбросов парниковых газов может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды за век.

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