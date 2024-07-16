Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 561 400 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 16 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 561 400 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 227 танков, 15 862 боевые бронированные машины, 15 368 артиллерийских систем, 1 119 РСЗО, 892 средства ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 12 193 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 398 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 680 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 577 единиц специальной техники.

Ранее Боррель резко высказался по поводу войны в Украине.