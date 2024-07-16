Вице-президент Трампа резко высказался по поводу войны в Украине

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, которого кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом, прокомментировал войну в Украине. Политик сделал ряд резонансных высказываний.

Он сказал: «Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай».

Джей Ди Вэнс добавил, что это даст возможность избежать риска эскалации и ядерной войны.

Сенатор заявил: «Послушайте, ребят, всем будет лучше».

Также политик считает: «Россия не стала бы вторгаться в Украину, будь Дональд Трамп президентом. С этим согласны все. Даже многие мои коллеги-демократы в частном порядке согласны с этим».

Кроме этого, он раскритиковал финансовую помощь Украине со стороны США, задавшись вопросом: «Какова цель этого? Чего мы пытаемся достичь?»

Ранее мы писали о том, кто такой Джей Ди Вэнс.