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Новости > Джей Ди Вэнс: кто такой вице-президент Трампа

Джей Ди Вэнс: кто такой вице-президент Трампа

Агата Кловская
16.07.24 07:20
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Джей Ди Вэнс: кто такой вице-президент Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал своим вице-президентом сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса.

Политик пояснил: «Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо».

Экс-глава государства добавил, что Джей Ди Вэнс служил в морской пехоте, за два года с отличием окончил университет Огайо, учился на юриста в Йеле, написал книгу, а также «построил очень успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов».

Дональд Трамп отметил: «Сейчас, во время кампании, в центре его внимания будут люди, за которых он столь блестяще сражался, американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами».

Справка:

39-летний Джей Ди Вэнс женат, у него трое детей. Будущий политик работал в инвестиционных фондах в тандеме с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем.

Стал сенатором в январе 2023-го года.

Политик выступал за мирные переговоры Украины с Россией, и был против вступления нашей страны в НАТО.

Ранее Трамп стал кандидатом в президенты США от республиканцев.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США, Джей Ди Вэнс

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