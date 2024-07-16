Трамп стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Республиканская партия США официально выдвинула бывшего президента страны Дональда Трампа своим кандидатом на пост главы государства. Произошло это на Национальном съезде, который 15-18 июля проходит в Милуоки.

Такое объявление было сделано после установления кворума делегатов.

По итогам голосования политик официально получил номинацию.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон сказал: «Давайте сделаем это официальным. Поскольку Дональд Трамп получил большинство голосов делегатов съезда, партия объявляет его кандидатом на пост президента».

Кроме этого съезд номинировал сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента США.

Ранее Трамп рассказал, как ему удалось выжить во время покушения.