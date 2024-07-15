Американцы предупредили о вреде бытового пластика

Эксперты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) поведали о вреде бытового пластика. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что частицы пластика находят в живых организмах и отдаленных регионах нашей планеты.

Специалисты оценили десятки исследований и выяснили, что микропластик вредит репродуктивной функции человека.

Кроме этого, его воздействие связали с расстройствами дыхательной системы, обмена веществ и пищеварения.

Поясняется, что микропластик представляет собой пластиковые частицы размером менее пяти миллиметров, которые попадают в окружающую среду и тело человека из посуды, одежды, шин.

Указывается, что микропластик способен спровоцировать воспаление в организме.

Подчеркивается, что некоторые вещества из пластика также могут блокировать молекулы, которые производит тело для защиты от окисления.

Информируется, что окислительный стресс и хроническое воспаление связаны с раком.

Ученые говорят, что микропластики вредят эндокринной системе, которая регулирует сотни функций организма, включая настроение, сон, размножение и обмен веществ.

Дело в том, что многие пластмассы содержат вещество бисфенол-А, которое похоже на гормон эстроген, и тело иногда путает их.

Сообщается, что эстроген помогает контролировать половое созревание, менструацию и беременность. Бисфенол-А мешает гормону выполнять свою работу. Исследования связывают его с эндометриозом, бесплодием, астмой, ожирением и нарушениями развития плода.

Опасны и фталаты из пластика, которые мешают организму производить гормон тестостерон. Это особенно опасно для эмбриона. Тестостерон помогает развиться мужской репродуктивной системе во время внутриутробного развития. Поэтому фталаты могут повлиять на половое развитие.

Исследователи рассказали: «Данные эффекты малы на индивидуальном уровне. Ваша биология может переносить воздействие пластика без потери функции. Или не может. Вещества пластика могут подтолкнуть к заболеванию людей, которые уже находились на грани нарушения работы какого-то органа».

Ранее норвежцы поведали о вреде сосок для младенцев.