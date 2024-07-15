Трамп рассказал, как ему удалось выжить во время покушения

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал покушение на него. Его слова цитирует издание New York Post.

Политик поведал: «Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом».

Он добавил: «Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв. По словам врача, тот никогда не видел, чтобы кто-нибудь выживал после попадания из винтовки AR-15».

Дональд Трамп признал, что ситуация могла закончиться более трагично, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать данные по нелегальным мигрантам.

Экс-глава государства прокомментировал действия Секретной службы: «Они проделали фантастическую работу. Они убили его одним выстрелом прямо между глаз».

Также, по его словам, ему позвонил нынешний президент США Джо Байден, отметив, что тот был «очень мил» с ним во время разговора по телефону.

Стоит добавить, что в больнице после покушения Дональд Трамп прошел компьютерную томографию, но, к счастью, нарушений у него не выявили.

Ранее Трамп сделал важное заявление после покушения.