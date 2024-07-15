Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 560 290 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 15 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 560 290 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 214 танков, 15 826 боевых бронированных машин, 15 262 артиллерийских систем, 1 119 РСЗО, 892 средства ПВО, 361 самолет, 326 вертолетов, 12 148 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 398 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 20 623 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 569 единиц специальной техники.

Ранее Эрдоган сделал резонансное заявление по поводу войны в Украине.