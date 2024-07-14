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Новости > Покушение на Трампа: подробности и видео

Покушение на Трампа: подробности и видео

Александр Панько
14.07.24 12:22
322
Покушение на Трампа: подробности и видео

На экс-президента США Дональда Трампа совершено покушение. Инцидент произошел в минувшую субботу, 13 июля, в Пенсильвании.

Одна из пуль попала политику в голову, задев его ухо.

После этого Дональда Трампа прикрыла охрана.

Бывшего главу государства доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Сообщалось, что республиканец потерял много крови.

Впрочем, вскоре его выписали из медицинского учреждения.

Сейчас жизни Дональда Трампа ничего не угрожает.

Также Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены.

Преступником называют 20-летнего Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании – парень прятался на крыше производственного здания в ста метрах от сцены вне территории, где проводилось мероприятие.

Томас Мэтью Крукс

Увы, в результате стрельбы погиб один из зрителей, который пришел на митинг, еще двое людей получили критические ранения.

Добавим, что с Дональдом Трампом уже созвонился действующий президент США Джо Байден. Он чем они говорили – неизвестно.

Ранее мы писали, что Трамп уверяет, что уже «сбил» Байдена.

Тэги: США, мир, покушение, криминал, Дональд Трамп

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14.07.24 19:17

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Автор: Александр Панько

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