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Новости > Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

Агата Кловская
19.07.24 11:22
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Кардиолог рассказал, как снизить давление без лекарств

Российский кардиолог Ярослав Ашихмин поведал о том, как снизить кровяное давление. Специалист дал советы по питанию.

Было сказано, что при гипертензии (повышенное давление) к весьма полезным продуктам, суперфудам, можно отнести ягоды – 150-200 граммов их в неделю закрывают потребность в антиоксидантах.

Кроме этого подчеркивается, что следует кушать цельнозерновые продукты – гречку нешлифованную, бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки.

Также указывается, что зелень может помочь снизить давление, она уменьшает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Эксперт добавил: «И важно потреблять достаточно клетчатки».

Информируется, что одна из самых полезных диет – средиземноморская. Такой тип питания включает много фруктов, овощей, цельных зерен, нежирных молочных продуктов, жирной рыбы.

Резюмируется: «Ведутся споры о том, как красное мясо влияет на здоровье в целом и гипертензию. Переработанное мясо, то есть сосиски, колбасы и прочие обработанные продукты точно вредны сосудам. Сыр, молочные продукты и белое мясо не вредят гипертоникам».

Ранее британцы выявили еще одну пользу витамина D.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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