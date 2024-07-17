Японцам «приказали»… смеяться каждый день

Необычное постановление было принято властями префектуры Ямагата в Японии. Местных жителей просят смеяться хотя бы раз в день.

Уверяется, что это полезно для укрепления здоровья и защиты от сердечнососудистых заболеваний.

Подобную забавную инициативу предложила Либерально-демократическая партия.

Теперь людям рекомендуется смеяться как минимум раз в день для укрепления физического здоровья и повышения психологической устойчивости.

При этом политики призвали работодателей создавать на рабочих местах атмосферу, располагающую к смеху.

Сообщается, что основанием для внедрения подобной программы стало исследование экспертов из медицинского факультета университета Ямагата, в котором приняли участие 17152 человека моложе 40 лет. Было установлено, что у людей, которые чаще смеются, снижен риск преждевременного ухода из жизни и вероятность развития сердечнососудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, почему смеются младенцы.