Оказалось, что женщины переносят инфаркт тяжелее, чем мужчины

Эксперты из Каролинского института в Швеции выяснили кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что женщины переносят инфаркт сложнее, чем мужчины.

Во время своей работы шведы оценили данные о состоянии здоровья и продолжительности жизни 335 тысяч человек, перенесших инфаркт миокарда в 1991-2022-х годах.

Кроме этого была учтена информация о 1,6 миллионе здоровых людей, полученная от Статистического управления Швеции и Министерства здравоохранения и социальных дел страны.

Ученые стремились узнать, насколько сокращается ожидаемая продолжительность жизни человека после сердечного приступа.

Оказалось, что инфаркт отнимает больше всего лет у женщин и молодых людей.

Сообщается, что в случае нарушения сердечной функции жизнь 50-летней женщины в среднем становится короче на 11 лет, в то время как инфаркт без осложнений отнимает у мужчины пять месяцев.

Информируется при этом, что даже в одинаковой возрастной категории инфаркт оказывал на продолжительность жизни женщин более весомое негативное влияние, чем на жизнь мужчин.

Как добавляется, если сердечный приступ впоследствии не вызвал серьезных сбоев в работе миокарда, гендерные различия исчезали.

Впрочем, специалисты пока что не могут точно определить, почему инфаркт с осложнениями для женщин опаснее, чем для мужчин.

Резюмируется, что сокращение ожидаемой продолжительности жизни первых зачастую объясняется факторами, косвенно связанными с самим сердечным приступом, такими как гипертония и диабет.

Ранее был найден необычный способ предсказать инфаркт и инсульт.