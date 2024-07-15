Норвежцы поведали о вреде сосок для младенцев

Эксперты из университета Осло в Норвегии выяснили кое-что важное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была найдена связь между длительным использованием сосок-пустышек и сокращением словарного запаса у младенцев в возрасте от 12 до 24 месяцев.

В ходе опыта ученые выбрали 1 187 младенцев, чьих родителей попросили заполнить анкету для оценки коммуникативного развития их детей, которая включала в себя понимание слов и способность их произносить.

Также те предоставили детальные отчеты об использовании соски-пустышки днем ​​их ребенком.

В итоге удалось выявить существенную отрицательную связь между постоянным использованием пустышки и размером словарного запаса как у 12-, так и у 24-месячных младенцев.

Сообщается, для 12-месячных детей увеличение использования пустышки на одно стандартное отклонение (около 1,8 часа в день) было связано с уменьшением процентилей понимания и воспроизводства словарного запаса на 2,9 и 2,6 процентиля соответственно.

Кроме этого информируется, что для 24-месячных детей аналогичное увеличение использования пустышки соответствовало уменьшению воспроизводства словарного запаса на 2,4 процентиля.

Добавляется: чем больше времени детки проводили с соской во рту, тем хуже они воспринимали и произносили слова.

Уточняется, что влияние использования пустышки было сильнее, когда это происходило в более позднем младенчестве. Двухгодовалые дети с более высоким использованием пустышки в возрасте от 18 до 24 месяцев имели на 3,6 процентиля ниже словарный запас по сравнению со своими сверстниками.

Последовавший анализ был акцентирован на самом последнем периоде использования пустышки до второго дня рождения младенца.

Выяснилось, что более частое использование пустышки в возрасте от 22 до 24 месяцев увеличивало вероятность того, что младенцы наберут минимальный показатель по размеру словарного запаса в возрасте 24 месяцев.

Говорится, что увеличение одного стандартного отклонения в использовании пустышки в течение этого периода увеличивало вероятность попадания в нижний предел в 1,4 раза.

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