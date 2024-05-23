Американцы рассказали о вреде известной диеты

Эксперты из Техасского университета в Сан-Антонио (США) поведали о вреде кетогенной диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она способна ускорить старение клеток в нормальных тканях, негативно влияя на функцию сердца и почек у мышей.

Опыт проводили на двух группах лабораторных грызунов.

Сообщается, что первая группа придерживалась классического рациона, а вторая – кето-диеты.

Уточняется, что кетогенным называют тип питания с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.

Информируется, что по завершении периода диетического вмешательства специалисты проанализировали случившиеся в организме мышей изменения.

В итоге выяснилось, что кето-диета ускорила клеточное старение во многих органах, включая сердце и почки, независимо от возраста грызунов.

Сказано также, что для того, чтобы удостовериться в непричастности определенных компонентов кето-питания животных к старению органов, специалисты заменили растительный жировой корм Crisco на масло какао.

Спустя три недели у животных, которые употребляли масло, не наблюдалось существенного изменения чувствительности к инсулину. У них повысились уровни триглицеридов и холестерина в крови.

Говорится, что подобные изменения коррелируют с большей вероятностью развития сердечных заболеваний.

Ученые рассказали, что неблагоприятные для здоровья эффекты проявляются при длительном и непрерывном соблюдении диеты.

Они признают, что неизвестно, актуально ли такое утверждение для людей.

Резюмируется, что для предотвращения потенциального клеточного старения и сердечнососудистых патологий нужно периодически возвращаться к углеводному питанию.

Ранее британские диетологи раскритиковали очень популярную диету.