Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американцы рассказали о вреде известной диеты

Американцы рассказали о вреде известной диеты

Александр Панько
23.05.24 01:16
55
Американцы рассказали о вреде известной диеты

Эксперты из Техасского университета в Сан-Антонио (США) поведали о вреде кетогенной диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она способна ускорить старение клеток в нормальных тканях, негативно влияя на функцию сердца и почек у мышей.

Опыт проводили на двух группах лабораторных грызунов.

Сообщается, что первая группа придерживалась классического рациона, а вторая – кето-диеты.

Уточняется, что кетогенным называют тип питания с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.

Информируется, что по завершении периода диетического вмешательства специалисты проанализировали случившиеся в организме мышей изменения.

В итоге выяснилось, что кето-диета ускорила клеточное старение во многих органах, включая сердце и почки, независимо от возраста грызунов.

Сказано также, что для того, чтобы удостовериться в непричастности определенных компонентов кето-питания животных к старению органов, специалисты заменили растительный жировой корм Crisco на масло какао.

Спустя три недели у животных, которые употребляли масло, не наблюдалось существенного изменения чувствительности к инсулину. У них повысились уровни триглицеридов и холестерина в крови.

Говорится, что подобные изменения коррелируют с большей вероятностью развития сердечных заболеваний.

Ученые рассказали, что неблагоприятные для здоровья эффекты проявляются при длительном и непрерывном соблюдении диеты.

Они признают, что неизвестно, актуально ли такое утверждение для людей.

Резюмируется, что для предотвращения потенциального клеточного старения и сердечнососудистых патологий нужно периодически возвращаться к углеводному питанию.

Ранее британские диетологи раскритиковали очень популярную диету.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, диета

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Сергей Вязьмикин: налоговые «скрутки», крышевание схем и роскошная жизнь в Монако
22.05.24 11:05

Сергей Вязьмикин: налоговые «скрутки», крышевание схем и роскошная жизнь в Монако

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.05.24 00:09

Датчане научились «приручать» аппетит на уровне мозга

22.05.24 23:55

Пугачева внезапно выпустила новый клип

22.05.24 23:40

Под конец рабочей недели в Украине пройдут дожди с грозами

22.05.24 19:22

Всеволод Князев: экс-глава Верховного Суда должен государству более 900 тыс. грн, - СМИ

22.05.24 16:47

Ученые рассказали, когда могли появиться первые «теплокровные» динозавры

22.05.24 16:38

У разведок Британии и США есть доказательства, что Китай готовит поставки оружия России

22.05.24 15:45

Омбудсмен рассказал, будут ли прилетать повестки в приложении «Резерв+»

22.05.24 15:21

Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США, — Reuters

22.05.24 14:44

Швеция поможет Украине оружием на 6,5 млрд евро

22.05.24 15:21

Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США, — Reuters

22.05.24 14:44

Швеция поможет Украине оружием на 6,5 млрд евро

22.05.24 13:22

Зеленский о введении войск НАТО в Украину: не вижу этого, кроме как на словах

22.05.24 12:46

В Раде предлагают «купить» бронь от мобилизации за 20 тысяч в месяц

22.05.24 11:16

Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

22.05.24 10:59

«Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме

22.05.24 10:37

Россия начала учения с ядерным оружием

22.05.24 09:07

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 496 370 солдат

21.05.24 16:16

Женщин-медиков не будут принимать на работу без военного билета и учета в ТЦК

21.05.24 15:15

Евросоюз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

16.05.24 09:58

Шольц призвал украинских беженцев идти работать

16.05.24 09:48

Покушение на Фицо: как сейчас себя чувствует премьер Словакии

16.05.24 11:27

В Украине резко подскочил спрос на электромобили

17.05.24 16:07

Американцы поведали, как оздоровить мозг

16.05.24 08:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 488 460 солдат

16.05.24 10:23

Как оказалось, Фицо предвидел покушение еще месяц назад

16.05.24 11:00

Жертвами войны в Украине стали сотни спортсменов и тренеров

17.05.24 05:17

Стало известно, как интернет влияет на психику

17.05.24 00:01

Австралийцы рассказали, как легко можно «омолодить» мозг

17.05.24 13:00

Стало известно, нужна ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК

Фото и Видео
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Зеленский рассказал, почему окупантам удалось прорвать границу на Харьковщине
Россия начала учения с ядерным оружием
Россия начала учения с ядерным оружием
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
Лавров назвал Путина ишаком
Лавров назвал Путина ишаком
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
На Хьюстон обрушился смертоносный ураган – появилось видео последствий
В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала
В Новороссийске раздались взрывы. Повреждены две нефтебазы и два терминала
В России эпично вспыхнуло круизное судно – видео пожара
В России эпично вспыхнуло круизное судно – видео пожара
В России сошел с рельсов поезд. Загорелись цистерны с горючим
В России сошел с рельсов поезд. Загорелись цистерны с горючим
Из Тисы достали тело очередного уклониста в гидрокостюме
Из Тисы достали тело очередного уклониста в гидрокостюме
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.