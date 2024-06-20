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Новости > Стало известно, сколько будет стоить первый электромобиль Ferrari

Стало известно, сколько будет стоить первый электромобиль Ferrari

Александр Панько
20.06.24 16:36
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Стало известно, сколько будет стоить первый электромобиль Ferrari

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Ferrari в конце 2025 планирует выпустить свой первый электромобиль, пишет Reuters.

Журналисты узнали, что первый электромобиль Ferrari обойдется не менее 500 тысяч евро — автопроизводитель готовится к открытию завода, который будет производить эту модель и может увеличить производство всей группы на треть.

Сообщается, что прогнозируемая мощность завода — до 20 тыс. автомобилей в год.

Планируемая цена показывает уверенность бренда в том, что состоятельные водители готовы платить за такие автомобили, несмотря на сокращение выпуска электромобилей массового рынка на фоне падения спроса, пишет издание.

Сообщается также, что цена в 500 тысяч евро не предусматривает дополнительных функций и индивидуальных особенностей, хотя цена будет значительно выше средней цены продажи Ferrari в первом квартале этого года (около 350 тыс. евро).

В Ferrari не комментируют вероятную цену своего первого электромобиля или нового завода, который должен быть открыт на этой неделе в городе Маранелло на севере Италии.

Издание сообщает, что новый завод предоставит Ferrari дополнительную линию сборки автомобилей и будет производить бензиновые и гибридные автомобили, а также новые электромобили и компоненты к ним, а сам завод будет полностью введен в эксплуатацию через три-четыре месяца.

«Спрос на Ferrari растет, и у них есть возможность удовлетворить часть этого спроса без ущерба для эксклюзивности», — сказал портфельный менеджер компании AcomeA SGR, владеющей акциями Ferrari, Фабио Кальдато.

Вторая модель электромобиля также находится на стадии разработки, но на ранней стадии, сообщил собеседник агентства.

Напомним, специалисты из Днепра научились превращать старые украинские машины в современные электрокары.

Тэги: автомобиль, Ferrari, электрокар

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