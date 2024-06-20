Стало известно, сколько будет стоить первый электромобиль Ferrari

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Ferrari в конце 2025 планирует выпустить свой первый электромобиль, пишет Reuters.

Журналисты узнали, что первый электромобиль Ferrari обойдется не менее 500 тысяч евро — автопроизводитель готовится к открытию завода, который будет производить эту модель и может увеличить производство всей группы на треть.

Сообщается, что прогнозируемая мощность завода — до 20 тыс. автомобилей в год.

Планируемая цена показывает уверенность бренда в том, что состоятельные водители готовы платить за такие автомобили, несмотря на сокращение выпуска электромобилей массового рынка на фоне падения спроса, пишет издание.

Сообщается также, что цена в 500 тысяч евро не предусматривает дополнительных функций и индивидуальных особенностей, хотя цена будет значительно выше средней цены продажи Ferrari в первом квартале этого года (около 350 тыс. евро).

В Ferrari не комментируют вероятную цену своего первого электромобиля или нового завода, который должен быть открыт на этой неделе в городе Маранелло на севере Италии.

Издание сообщает, что новый завод предоставит Ferrari дополнительную линию сборки автомобилей и будет производить бензиновые и гибридные автомобили, а также новые электромобили и компоненты к ним, а сам завод будет полностью введен в эксплуатацию через три-четыре месяца.

«Спрос на Ferrari растет, и у них есть возможность удовлетворить часть этого спроса без ущерба для эксклюзивности», — сказал портфельный менеджер компании AcomeA SGR, владеющей акциями Ferrari, Фабио Кальдато.

Вторая модель электромобиля также находится на стадии разработки, но на ранней стадии, сообщил собеседник агентства.

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