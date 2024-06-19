ВРУ в первом чтении поддержала создание военной полиции

Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект о военной полиции (№ 6569-д). Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Документ поддержали 247 народных депутатов. Проект закона предусматривает формирование военной полиции с правоохранительными функциями, входящей в состав сектора безопасности и обороны.

Цель военной полиции — обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Ее деятельность координируется Кабмином через министра обороны. Во время действия военного положения координацию осуществляет главнокомандующий ВСУ.

Задачи военной полиции:

— предупреждение, выявление и пресечение уголовных и административных правонарушений в Минобороны, ВСУ и Государственной специальной службе транспорта;

— производство по делам, отнесенным законом к компетенции военной полиции;

— оперативно-розыскная деятельность;

— предотвращение совершения уголовных и других правонарушений;

— обеспечение правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний;

— защита жизни, здоровья, прав и законных интересов военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собраний;

— защита государственного имущества от противоправных посягательств;

— обеспечение исполнения административных взысканий и наказаний за совершение уголовного правонарушения в отношении военнослужащих;

— контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и других военных формирований.

Добавим, что идея создания военной полиции появилась до начала полномасштабного вторжения. Однако инициативу отложили. Позже в Минобороны призвали парламент вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Напомним, влияние закона о мобилизации в перспективе может привести к обсуждению демобилизации.