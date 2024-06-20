Игра в кальмара 2: дата выхода все ближе. На подходе 3 сезон

Авторы «Игры в кальмара» завершили съёмки второго и третьего сезонов. Информацию о съемке одновременно двух сезонов (Игра в кальмара 2 и Игра в кальмара 3) подтвердили представители Netflix.

По их словам, это «как снять одну длинную историю и разбить её пополам».

Во втором сезоне («Игра в кальмара 2») зрителей ждут шесть эпизодов.

В третьем сезоне («Игра в кальмара 3») — «от шести и до семи».