Игра в кальмара 2: дата выхода все ближе. На подходе 3 сезон

«Медведи» атакуют аналог доллара в мире крипты - USDT
В ГПСУ рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+
Дроны СБУ ударили еще по двум нефтебазам в России
Послы ЕС согласовали 14 пакет санкций против РФ
Стало известно, когда в Украине могут ослабить графики отключения света
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 530 920 солдат
F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом
ВРУ в первом чтении поддержала создание военной полиции
Влияние закона о мобилизации в перспективе может привести к обсуждению демобилизации, — Генштаб
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 529 750 солдат
РФ готовит новое наступление в Харьковской области