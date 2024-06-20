Британцы уверяют, что скоро люди будут массово есть… саранчу

Эксперты из университета Йорка в Великобритании сделали неоднозначное заявление. По их словам, скоро люди будут массово есть саранчу.

Ученые говорят о том, что производство белков из сверчков, саранчи, кузнечиков и других насекомых будет обыденной практикой уже через тридцать лет.

Отмечается, что через этот период времени диеты будут содержать больше различных бобовых, а также выращенное в лаборатории мясо.

Предполагается, что влияние изменения климата будет означать меньшую зависимость от импортных овощей и повышенное предпочтение продукции местного производства.

Сообщается также, что расширение производства клубники вне грунта, в отличие от выращивания клубничных кустов в почве, дало такие преимущества, как повышение эффективности сбора, улучшение качества и увеличение устойчивости растений.

Кроме этого прогнозируется, что обширная селекция растений будет приветствовать новые сорта, которые в настоящее время не получили широкого распространения, такие как быстрорастущий пресноводный папоротник азолла, используемый для супов, салатов и даже гамбургеров.

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