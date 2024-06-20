Рада приняла закон о перезагрузке БЭБ

Верховная Рада приняла закон (№ 10439) о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 20 июня.

По его данным, законопроект во втором чтении поддержали 239 нардепов при необходимом минимуме 226 голосов.

«Текст согласован с партнерами. С независимым отбором нового главы БЭБ, переаттестацией и кадровым отбором. При участии иностранных экспертов и украинского бизнеса. Можно было лучше, но уже молодцы», — написал Железняк.

По его словам, согласно документу, новый глава БЭБ выбирает комиссия из шести членов, где половина — международные эксперты с правом решающего голоса. Переаттестацию осуществляет комиссия, в которой по шесть человек от новоизбранного директора БЭБ и от международных партнеров, но по предложению украинской бизнес-среды. Кроме того, в течение трех последующих лет будет работать созданная по такой же схеме кадровая комиссия.

«Гарантированная независимость директора БЭБ на уровне НАБУ/САП/НАЗК. И еще много важных изменений о независимости институции. Всегда можно больше и лучше, но в общем очень хорошо», — добавил Железняк.

Он напомнил, что принятие закона о БЭБ было условием программ международного финансирования на общую сумму $3 млрд.

Напомним, ВРУ в первом чтении поддержала создание военной полиции.