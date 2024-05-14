Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик — Фьюри

Тайсон Фьюри победит Александра Усика и станет следующим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Так считает легендарный в прошлом боксер Майк Тайсон.

Бывший абсолютный чемпион мира назвал британца лучшим представителем супертяжелого дивизиона современности.

«Я с нетерпением жду этого боя. Это будет интересный поединок. Я ставлю на Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он одолеет Усика. Он собирается задать ему трёпку и победить. Таков, на мой взгляд, он, этот Фьюри. Полагаю, он лучший боксер в мире, а в супертяжелом весе и подавно. Крупные боксеры уступают, крупные боксеры не смотрятся хорошо, однако это не мешает им быть великими», — отметил Тайсон.

«Да не стоит брать во внимание то, каким Фьюри был против Нганну. Вы должны понимать, что он по-прежнему чемпион. Тайсон предоставил Нганну возможность, да и для него самого та ночь оказалась никчёмной. Бросьте, у всех у нас бывают никчёмные ночи, и для него то была никчёмная ночь», — цитирует Майка Тайсона Boxing Scene.

Напомним, Усик рассказал о психическом состоянии Фьюри.