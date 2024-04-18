Стало известно, что Украина может получить от США по инициативе Джонсона

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон опубликовал текст инициативы по финансированию помощи Украине, которую могут одобрить уже в эту субботу.

В документе указано, что размер общей суммы пособия составляет 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.

В частности:

— 23,2 млрд долларов пойдет на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Украине;

— 11,3 млрд долларов — на текущие военные операции США в регионе;

— 13,8 млрд долларов — на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения;

— 26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Новая инициатива усиливает надзор из-за требований личного мониторинга. Также требует от партнеров и союзников платить свою долю из-за требований соответствия расходов.

Она предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку правительством Украины.

Важным пунктом инициативы является то, что данный закон обязывает президента США в кратчайшие сроки после вступления в силу передать Украине оперативно-тактические ракетные комплексы большой дальности.

Однако в тексте уточняется: если, по мнению главы государства, передача ATACMS нанесет ущерб интересам национальной безопасности США, то он может отложить их передачу. Тогда президент США должен уведомить комитеты по обороне Конгресса, комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Сената и комитеты по ассигнованиям и международным отношениям Палаты представителей.

Нынешнее предложение Джонсона по выделению помощи Украине в целом отвечает законопроекту, который в феврале уже одобрил Сенат, и на принятии которого настаивал президент Джо Байден и его однопартийцы в Конгрессе.

Это означает, что демократы в Палате представителей будут иметь основания поддержать инициативу спикера. В таком случае, голосов для одобрения помощи Украине должно хватить с большим запасом, даже если за это откажется голосовать часть республиканцев-трампистов.

Общий объем помощи Украине в нынешнем законопроекте даже немного превышает объем, предусмотренный сенатским проектом: 60,8 млрд. дол. против 60,2 млрд дол.

На пополнение запасов вооружений на американских складах предполагается выделить 23,2 млрд долларов (Сенат предлагал выделить 20 млрд), на действия американских сил в Восточной Европе, предлагается выделить 11,3 млрд долларов (Сенат предлагал 15 млрд), на закупку Украиной вооружений млрд долларов, как и в сенатской версии.

Напомним, Джонсон назвал «критически важным» предоставление летальной помощи Украине.