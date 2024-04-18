Зеленский провел разговор со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Генсек Альянса подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина — НАТО. Оно состоится 19 апреля на уровне министров обороны. Благодарен Йенсу Столтенбергу и партнерам за скорую реакцию. Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты», — отметил глава государства.

Он добавил, что проинформировал Столтенберга о вчерашнем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики.

Стороны также обсудили состояние выполнения инициатив по поставке снарядов для Украины.

Напомним, Столтенберг сделал заявление о ПВО для Украины.