Байден поддержал законопроекты Джонсона

Президент США Джо Байден заявил, что решительно поддерживает инициативу спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы помочь Украине и Израилю, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа и укрепить стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден пообещал «немедленно подписать» законопроекты Джонсона о помощи Украине, Израилю и Тайваню, когда они будут одобрены Конгрессом.

«Палата представителей должна принять этот пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро следовать ее примеру. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», — добавил президент США.

Напомним, Джонсон намерен отдельно вынести помощь Украине.