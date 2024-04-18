Фицо объяснил, почему против вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против вступления Украины в НАТО. Он также высказался о перспективе примирения с Россией после войны. Об этом сообщает издание Kresy.

По мнению Фицо, членство Украины в Альянсе может спровоцировать глобальный конфликт.

«На волне конфликта существует большая заинтересованность в восстановлении нормальных отношений с Москвой. Я хочу проводить политику добрых, дружеских отношений со всеми, кто в такой политике заинтересован», — отметил Фицо, отмечая приверженность сотрудничеству с государствами во всем мире.

Фицо также выразил свою позицию по вступлению Украины в НАТО, заявив, что будет против этого.

«Членство Украины в НАТО только в пользу Третьей мировой войны. Нам достаточно независимой Украины», — сказал он.

Напомним, в США назвали условие для вступления Украины в НАТО.