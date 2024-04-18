ГУР предупреждает об очередной провокации Кремля против Украины

В Москве готовят провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

«На фоне ослабления позиций России и ее прокси-сил на Африканском континенте вражеские спецслужбы готовят очередную информационную спецоперацию, направленную против нашего государства. В частности, Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан», — говорится в сообщении.

Сообщается, что российские пропагандисты планируют обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные снимки якобы «трофейного» оружия американского происхождения, ранее захваченного наемниками ЧВК Вагнер во время войны в Украине.

«Цель подобных публикаций — дискредитация Украины и партнеров; обвинение западных союзников в бесконтрольном обращении оружия с участием Украины. Также кремль будет пытаться акцентировать внимание, что элитные украинские спецподразделения принимают участие в боевых действиях в Африке в тот период, когда Россия ведет геноцидную войну в самой Украине», — говорится дальше в сообщении.

В ГУР отмечают, что в связи с религиозными праздниками, которые продолжаются в мусульманском мире, в том числе и в части стран Африки, российские спецслужбы были вынуждены фабриковать необходимые фотоматериалы на территории Беларуси.

Главное управление разведки подчеркивает, что Украина и ее Силы обороны продолжают действовать строго в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и непричастны к каким-либо незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия.

Напомним, в ГУР рассказали, откуда у российских добровольцев взялось оружие.