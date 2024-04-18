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Новости > Японцы доказали, что просмотр спортивных соревнований делает людей более счастливыми

Японцы доказали, что просмотр спортивных соревнований делает людей более счастливыми

Агата Кловская
17.04.24 17:12
183
Японцы доказали, что просмотр спортивных соревнований делает людей более счастливыми

Эксперты из университета Васеда в Японии советуют смотреть спортивные соревнования. Стало известно, почему.

В их отчете говорится о том, что просмотр спортивных состязаний активизирует особые пути формирования вознаграждения в мозге.

Во время своей работы исследователи использовали мультиметодический подход.

Во время первого этапа ученые проанализировали общедоступные данные о влиянии просмотра спортивных состязаний на благополучие добровольцев.

Оказалось, что между регулярным просмотром соревнований по телевизору и счастьем действительно есть связь.

Второй этап представлял собой онлайн-опрос, целью которого было изучение изменения связи между просмотром спортивных состязаний и благополучием в зависимости от вида наблюдаемого спорта. В данном опросе приняли участие 208 человек.

Удалось узнать, что сильнее всего повлиял на улучшение благосостояния бейсбол и футбол, а слабее всего – гольф.

Во время же третьего этапа японцы использовали методы нейровизуализации для изучения изменения в мозговой активности 14 человек после просмотра спортивных состязаний.

Удалось узнать, что просмотр спортивных состязаний активизировал специфические цепи системы вознаграждения мозга, что указывало на переживание испытуемыми чувств счастья или удовольствия.

Резюмируется, что у людей, которые часто смотрели спортивные состязания, был больший объем серого вещества мозга в областях, связанных с цепями вознаграждения. Регулярный просмотр спортивных состязаний может постепенно вызывать положительные изменения в активности и структурах мозга.

Ранее была обнаружена связь между ставками на спорт и пьянством.

Тэги: ученые, мир, наука, спорт

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