Китайцы назвали простые способы профилактики инсульта

Эксперты из Педагогического университета Ханчжоу в Китае дали советы, как избежать инсульта. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что интенсивные физические нагрузки (в том числе активная работа по дому) и ограничение времени, проводимого перед экраном телевизора, существенно снижает риск инсульта.

В проведенной работе были проанализированы данные 386 902 людей, у которых не было инсульта.

Они предоставили информацию о своем здоровье и повседневной деятельности: тренировках, трудовой жизни, работе по дому, продолжительности сна и времени, проводимом перед экраном телевизора.

Ученые наблюдали за людьми около восьми лет.

За данный период было зафиксировано 6 983 случая ишемического инсульта, геморрагического инсульта и субарахноидального кровоизлияния (внезапно возникающее кровотечение в субарахноидальное пространство – область между паутинной оболочкой и мягкой оболочкой, окружающей мозг).

В то же время, оказалось, что у физически активных риск инсульта был на 17% ниже.

Указывается на то, что наиболее явно такая корреляция прослеживалась при условии регулярного и активного выполнения участниками работы по дому и наличия у них привычки больше ходить пешком.

Сказано, что под трудоемкими домашними обязанностями подразумевается уборка пола, очистка окон, мытье машины с помощью тряпки.

Удалось узнать и то, что слишком длительный сон, частое использование автомобиля и общественного транспорта, а также чрезмерное увлечение просмотром телевизора повышали риск инсульта на 43%.

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