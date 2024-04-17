МВФ озвучил численность населения Украины

Опубликован отчет World Economic Outlook за апрель. В нем эксперты МВФ назвали численность населения Украины.

Сказано, что в 2021-м году оно составляло 41 миллион человек.

После начала войны, в 2022-м году, численность населения нашей страны снизилась до 35 миллионов человек, а в 2023-м году показатель упал до 33,2 миллионов человек.

Ожидается, что к концу 2024-го года будет небольшой прирост – до 33,4 миллионов человек.

На следующие годы дается такой прогноз: 2025-й год – 34,3 миллиона человек, 2026-й год – 35,1 миллиона человек, 2027-й год – 35,8 миллиона человек, 2028-й год – 36 миллионов человек, 2028-й год – 36 миллионов человек.

Ранее в ООН сказали, сколько украинцев будут нуждаться в гумпомощи.