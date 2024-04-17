Орбан жестко раскритиковал руководство ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко наехал на руководство ЕС. Произошло это во время пресс-конференции.

Он обвинил его в политическом шантаже, призвав уйти в отставку.

Было сказано: «Сегодня в ЕС лидеры с основными проектами, которые отобрали они сами, такими как зеленый переход, политика устойчивости, миграционная, санкционная и провоенная политика, и все они провалились».

Чиновник добавил: «Действующее руководство ЕС должно уйти, нам необходимы новые лидеры».

Политик отметил, что Брюссель использует принцип верховенства закона и механизм обусловленности как политический шантаж.

Говорится, что «глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ясно сказала, что Венгрия не получит денег из фондов ЕС из-за миграционной и анти-гендерной политики».

Ранее Орбан наехал на Сороса из-за войны в Украине.