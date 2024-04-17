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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 456 050 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 456 050 солдат

Александр Панько
17.04.24 08:07
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 456 050 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 17 апреля.

Сообщается, что погибли уже 456 050 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 193 танка, 13 827 боевых бронированных машин, 11 624 артиллерийские системы, 1 046 РСЗО, 760 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 9 279 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 093 крылатые ракеты, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 15 587 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 910 единиц специальной техники.

Ранее Боррель резко высказался по поводу ситуации на фронте в Украине.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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