Продюсера фильма «Задача трех тел» приговорили к смертной казни

В работе Monobank снова произошел сбой
В Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 455 340 солдат
Джонсон намерен отдельно вынести помощь Украине
Норвегия обещает новейшее оружие для украинских F-16
Зеленский назвал «очень сложной» ситуацию на фронте
Байден и Конгресс пришли к соглашению о помощи Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 454 420 солдат
В ОП отреагировали на информацию о «мирном плане» Турции
Звезды Голливуда потребовали от Конгресса поддержать помощь Украине