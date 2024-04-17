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Новости > Продюсера фильма «Задача трех тел» приговорили к смертной казни

Продюсера фильма «Задача трех тел» приговорили к смертной казни

Агата Кловская
16.04.24 21:45
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Продюсера фильма «Задача трех тел» приговорили к смертной казни
Продюсера хита Netflix «Задача трех тел» приговорили к смертной казни в Китае. Об этом пишет Deadline.
 
Сюй Яо, бывший руководитель игровой компании Yoozoo Games был приговорен к смертной казни в пятницу по обвинению в отравлении основателя компании в 2020 году. Игровая компания была связана с сериалом «Игра престолов» и новым сериалом Netflix «Задача трех тел».
 
Сюй Яо обвинялся в том, что отравил еду 39-летнего основателя компании Линь Ци в декабре 2020 года предположительно из-за спора по поводу деловых операций, сообщил Первый народный суд Шанхая.
 
Линь почувствовал тошноту, после того, как выпил чашку отравленного чая пуэр, был госпитализирован и умер через 10 дней. Полиция задержала Сюй Яо через несколько дней после смерти Линя. Экспертиза подтвердила наличие в чае яда рыбы фугу, ртути и еще как минимум трех отравляющих веществ.

Тэги: фильм, кино, Сюй Яо

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