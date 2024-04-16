Выявлено весьма пикантное свойство свеклы

Ученые узнали нечто пикантное о пользе свеклы. Свежее исследование установили, что этот овощ не только снижает давление и улучшает здоровье сосудов, но и улучшает качество сексуальной жизни.

Диетологи называют свеклу суперфудом – в первую очередь, за высокое содержание в ней витаминов B и C, а также минералов, клетчатки и антиоксидантов.

Сообщается, что в организме нитраты из свеклы превращаются сначала в нитриты, а потом в оксид азота, то есть вещество, которое помогает расширять кровеносные сосуды, уменьшать воспаление в стенке сосудов и снижать давление.

Информируется, что оксид азота, кроме свеклы, вырабатывается при потреблении рукколы и шпината.

Указывается, что свекольный сок может снизить систолическое артериальное давление (первое число в показателе тонометра) на 2,73–4,81 мм рт. ст. при гипертонии.

Такое снижение сравнимо с эффектом, наблюдаемым при приеме некоторых лекарств.

Уверяется, что регулярное употребление свеклы может немного повысить либидо у мужчин и женщин, вероятно, за счет усиления кровообращения.

При этом, важно добавить, что исследования подтвердили пользу свеклы для бегунов, пловцов и велосипедистов, то есть всех, для кого важна выносливость.

Резюмируется, что в исследованиях рассматривались различные формы пищевых продуктов на основе свеклы: сок, пищевые добавки, сырая свекла. Большинство методов приготовления существенно не изменяют уровень антиоксидантов, исключение лишь это готовка в скороварке.

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