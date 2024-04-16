Ученые рассказали, в какое время суток лучше заниматься спортом

Эксперты Центра Чарльза Перкинса в Австралии поведали, в какое время суток лучше заниматься спортом. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физическая активность с 18-00 до полуночи лучше помогает поддерживать здоровье сердца у людей с ожирением по сравнению с тренировками в другое время.

В проведенном исследовании приняли участие 29 836 взрослых человек в возрасте старше 40 лет с ожирением.

Сказано, что почти у трех тысяч также был диагностирован сахарный диабет второго типа.

Люди были разделены на утреннюю, дневную и вечернюю тренировочную группы в зависимости от того, на какое время суток приходился больший объем их ежедневной активности (в частности, аэробной нагрузки).

Сперва исследователи отследили уровень и время физической активности добровольцев с помощью специальных приборов – наручных акселерометров, после чего стартовал период наблюдения за добровольцами, который длился около восьми лет.

Оказалось, что у людей, тренировавшихся вечером короткими интервалами (в ходе занятий чередовались временные промежутки высокой и низкой интенсивности физических нагрузок), был меньший риск развития сердечнососудистых заболеваний и острых состояний, таких как инсульт.

Это объясняется улучшением чувствительности к инсулину у людей с диабетом второго типа.

Резюмируется, что высокая чувствительность к инсулину позволяет клеткам организма более эффективно использовать глюкозу, что снижает уровень сахара в крови, предотвращает патологические изменения в сосудах и защищает от заболеваний сердца.

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