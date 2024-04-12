В Черкасской области на ходу эпично загорелся электропоезд

В Черкасской области произошло огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что накануне, в четверг, 11 апреля, в селе Сотники Корсунь-Шевченковской территориальной общины прямо на ходу загорелся электропоезд.

Огонь вспыхнул в высоковольтной камере локомотива электровоза.

Пламенем были уничтожены блок силовых контактов, силовой трансформатор, фазорастворитель и лакокрасочное покрытие.

Причины инцидента сейчас устанавливаются.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее появилось видео, как во Львове эпично горела маршрутка.