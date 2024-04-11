Оказалось, что беременность ускоряет процесс старения

Эксперты из школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете в США выяснили кое-что новое о беременности. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокая фертильность и беременность могут оказывать негативные побочные эффекты на здоровье женщин, а также, при этом, ускорять старение.

Всего в проведенной работе участвовали 1 735 молодых мужчин и женщин.

Ученые проанализировали процесс биологического старения участников с помощью анализа хода их эпигенетических часов.

Поясняется, что эпигенетические часы – это ряд маркеров ДНК, которые позволяют определить биологический возраст ткани или органа.

Выяснилось, что у женщин, которые когда-либо были беременны, биологическое старение шло ускоренными темпами.

Уточняется, что предельно ясно это прослеживалось у молодых участниц с высокой фертильностью.

Сказано, что связь между беременностью и биологическим старением сохранялась даже после учета различных других факторов, таких как социально-экономический статус и наличие вредных привычек.

Информируется, что у испытуемых мужского пола при наличии детей ускорения эпигенетических часов не наблюдалось.

Американцы резюмируют, что это также подтверждает, что старение может ускоряться вследствие беременности и грудного вскармливания, а не каких-либо социокультурных факторов и необходимости заботиться о ребенке.

Ранее оказалось, пожилым людям не стоит общаться с малышами.