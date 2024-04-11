В Украине растет заболеваемость опасной болезнью

С начала 2023 года в Украине заметно возросло количество случаев заболевания коклюшем. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За первые два месяца 2024 года было зафиксировано 515 случаев этого заболевания, тогда как по сравнению с прошлым годом за этот же период было зарегистрировано только 27 случаев.

Заболевание касается преимущественно детей, которые составляют 95,9% всех случаев, тогда как взрослые составляют лишь 4,1%. Большинство заболевших — это дети дошкольного и младшего школьного возраста. Одной из основных причин роста числа заболеваний является значительное количество невакцинированных детей.

Коклюш очень заразен, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Наиболее опасной болезнь является для младенцев, у которых может вызвать апноэ — временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, высок риск осложнений и смерти.

Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь изнурительна и сильно ослабляет организм.

Коклюш начинается как ОРВИ. Через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель вплоть до красноты лица, слезотечения, кашель имеет характерный свист. Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ.

У грудных детей кашель может не проявляться, но у них может происходить остановка дыхания на короткое время, о чем может свидетельствовать посинение лица.

Выздоровление начинается через 4-8 недель, больной начинает реже кашлять, приступы кашля становятся слабее. Иногда период выздоровления может занять от 2 до 6 месяцев. При первых признаках сильного кашля у младенцев и симптомов апноэ следует немедленно обратиться к врачу.

В Минздраве отметили, что дети должны получить четыре прививки — в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Также от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недели беременности, независимо от того, вакцинировали ли их в детстве.

Напомним, в Украине «помолодеют» опасные болезни.